Rui Borges quer "garantir rapidamente a manutenção" para "andar perto dos primeiros lugares"

Rui Borges sucedeu a Filipe Gouveia no banco do Vilafranquense e os objetivos são claros para 2022/23: "Garantir rapidamente a manutenção". Depois, o técnico, de 40 anos, que na última época esteve nos bancos de Académica e Nacional, quer pensar mais acima da tabela, superando o 12º lugar que foi um recorde para a equipa de Vila Franca de Xira na Liga Sabseg, em 2022/23."Queremos andar perto dos primeiros lugares e garantir esse crescimento também nível desportivo, [mas garantir também] crescimento em termos de estrutura do clube. E nós estamos felizes por nos darem essa oportunidade e por fazer parte desse crescimento", reiterou em declarações à Rádio Terra Quente, de Mirandela, de onde o treinador é natural.Pela quarta temporada seguida, o Vilafranquense vai jogar fora de Vila Franca de Xira, a 50 quilómetros do impreparado Campo do Cevadeiro que carece de obras da Câmara Municipal local. Rui Borges assumiu que é "um fator negativo" jogar no Estádio Municipal de Rio Maior. "Eles têm tentado ao máximo fazer com os jogadores se sintam em casa. Em Vila Franca treinamos, jogamos em Rio Maior. Fizeram agora um tratamento bastante bom do relvado de Vila Franca. Por isso, agora o nosso trabalho passará quase sempre pela casa mãe. Infelizmente, o dia de jogo será em Rio Maior", frisou o técnico que tem como ambição "treinar uma equipa da Primeira Liga".