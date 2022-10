Rui Borges: «Tivemos três oportunidades e não fizemos golo em nenhuma, eles tiveram uma e meia e marcaram dois golos»

O Vilafranquense foi eliminado pelo Moreirense na terceira ronda da Taça de Portugal. Para o técnico dos ribatejanos, Rui Borges, há mérito do adversário no resultado claro (3-0)."A primeira parte revelou alguma eficácia do nosso adversário. Tivemos três oportunidades de golo e não fizemos golo em nenhuma, eles tiveram uma e meia e marcaram dois golos. Tivemos sempre mais bola, mais critério, mas não conseguimos marcar. O Moreirense esteve à imagem do que tem sido no campeonato, uma equipa fria, à espera do erro, que tem individualidades que resolvem jogos. Sofrer o 3-0 logo aos 50 minutos, quando procurávamos reagir, fez com a equipa fosse abaixo. Depois, foi um jogo morno até ao fim. O adversário foi mais feliz, mas também teve mérito", frisou no final do encontro Rui Borges.