Rui Duarte é hipótese para suceder a Filipe Moreira

Rui Duarte está bem posicionado para assumir o comando técnico do Vilafranquense. Aos 41 anos, depois de ter orientado Farense e Casa Pia – os gansos já nesta época –, o treinador pode prosseguir a carreira nos ribatejanos rendendo Filipe Moreira. A goleada (0-4) sofrida diante do Benfica B precipitou a chicotada, sendo que o treino de ontem foi orientado por Tiago Mota e Carlos Fialho, ambos elementos do staff do ex-técnico do Vilafranquense.





A sessão de trabalho decorreu à porta fechada, em Rio Maior, com os responsáveis da SAD a tentarem anunciar o mais depressa possível o nome do novo técnico.