SAD aceita contribuir para novo estádio

A SAD do Vilafranquense mantém a abertura para ajudar a encontrar uma solução em relação à construção de um novo estádio em Vila Franca de Xira. Pela segunda temporada consecutiva os ribatejanos vão utilizar o Municipal de Rio Maior como sua casa e a SAD entende que o regresso dos jogos a Vila Franca de Xira é uma prioridade.

A situação está numa fase de estagnação após os dois projetos apresentados à câmara municipal – um no valor de 4 milhões de euros e outro de cerca de 6 milhões de euros – terem sido considerados de um valor elevado pela autarquia, detentora do espaço do campo do Cevadeiro.