A SAD do Vilafranquense vai avaliar onde irá receber o Real a 17 de Outubro para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, não excluindo voltar a jogar oficialmente no Campo do Cevadeiro, Record sabe.





O Cevadeiro foi a casa habitual do Vilafranquense até 2019. Depois disso, por falta de condições, os ribatejanos passaram a jogar no Municipal de Rio Maior.O último jogo efetuado na casa dos ribatejanos foi a 16 de Junho de 2019, data da segunda mão das meias-finais frente à União de Leiria, com 1-1 após 120 minutos. Nos penáltis, a equipa de Vila Franca de Xira haveria de carimbar a ascensão histórica à 2ª Liga.