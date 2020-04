A SAD do Vilafranquense comprou um autocarro novo para o transporte do plantel para treinos e jogos, depois de o contrato com o anterior patrocinador (Belouracar) ter terminado. A viatura será estreada no reinício dos trabalhos da equipa, em maio.





Após ter encontrado um passivo superior ao indicado pela anterior administração da SAD, o novo elenco diretivo liderada por Henrique Sereno tem regularizado a situação.