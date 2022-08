SAD do Vilafranquense garante que 'soube da criação da equipa B pela imprensa'

A SAD do Vilafranquense emitiu esta quinta-feira um comunicado onde explica o porquê da equipa B dos ribatejanos ter sido extinguida um dia antes do sorteio da 3ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, com uma "inscrição efetuada por quem não tinha poderes para tal". A sociedade encabeçada por Henrique Sereno garante que "soube pela imprensa, que tinha sido criada uma equipa B"."De momento, e apesar de todo o investimento da SAD, da total ausência de investimento da autarquia, e com a manifesta falta de apoio a todos o níveis de que dispomos, com as condições que temos em termos de infraestruturas, quer para a equipa profissional, que tem inclusive de jogar a 50 quilómetros de distancia da cidade, quer para a nossa formação, com uma equipa de sub-19 na primeira divisão do campeonato nacional, são manifestamente insuficientes para as equipas que já temos, a criação da equipa B, nestas parcas condições, iria criar uma série de constrangimentos a todos os níveis, prejudicando inclusive as equipas que já estão criadas", reiterou a SAD do Vilafranquense, que joga pela quarta temporada seguinte na condição de visitada no Estádio Municipal de Rio Maior.

No seguimento das várias noticias que têm vindo a público nos últimos dias, vem a União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, comunicar que:

1. A União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, tem no objeto da sua Sociedade a "Participação nas competições de futebol, a promoção de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol". É exatamente o que a União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD pretende, a prática da modalidade.

2. No entanto, e porque importa esclarecer, a Administração da União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD soube pela imprensa, que tinha criado uma equipa B, que iria competir na última divisão da Associação de Futebol de Lisboa. Tendo essa inscrição sido efetuada por quem não tinha poderes para tal, nem sequer autorização, a mesma foi pela União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, de imediato cancelada.

3. De momento, e apesar de todo o investimento da SAD, da total ausência de investimento da Autarquia, e com a manifesta falta de apoio a todos o níveis de que dispomos, com as condições que temos em termos de infraestruturas, quer para a equipa profissional, que tem inclusive de jogar a 50 km de distancia da Cidade, quer para a nossa formação, com uma equipa de Sub 19 na primeira divisão do campeonato Nacional, são manifestamente insuficientes para as equipas que já temos, a criação da equipa B, nestas parcas condições, iria criar uma série de constrangimentos a todos os níveis, prejudicando inclusive as equipas que já estão criadas.

4. Na sequência deste acontecimento, o Diretor da formação da União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, Luís Diniz demitiu-se, demissão esta que foi aceite pela Administração.

5. O seu colaborador direto, por ele convidado a integrar a estrutura da formação da União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, Ricardo Afeiteira, também colocou o seu lugar à disposição, sendo que a Administração da União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD, decidiu prescindir dos seus serviços.

6. As declarações do interveniente anteriormente citado, que vieram a publico nesta data, nomeadamente os termos insultuosos usados, serão com certeza discutidos em sede própria.

7. Por último, a União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD pretende continuar o seu caminho, de uma forma cumpridora, discreta, e fazendo acima de tudo aquilo a que se propôs. Jogar Futebol.

Vila Franca de Xira, 25 de Agosto de 2022 - A Administração