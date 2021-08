SAD do Vilafranquense quer comprar terreno para fazer centro de treinos

Com o fecho de mercado na terça-feira, com a possibilidade de algumas entradas e saídas no plantel agora às ordens de Filipe Gouveia, a SAD do Vilafranquense vira-se depois para a compra de um terreno na zona de Vila Franca de Xira onde possa ser efetuado um Centro de Treinos.



Já foram analisadas e observadas várias possibilidades e a ideia da SAD ribatejana passa pela resolução deste processo a breve trecho, para que se possa começar a construção de três campos relvados com vista aos treinos das equipas do clube, se possível, ainda durante as obras de requalificação do campo do Cevadeiro que se devem iniciar nos primeiros meses de 2022. Recorde-se que as mesmas vão inutilizar o relvado natural e o sintético que ocupam o Cevadeiro.



Neste espaço, a SAD do Vilafranquense pretende no futuro ter as suas instalações definitivas, integradas num Centro de Treinos, composto por três campos de futebol, e todas as instalações de apoio que permitam ao clube acompanhar com estruturas próprias a evolução que a agremiação conseguiu com a subida aos campeonatos profissionais.