SAD do Vilafranquense quer segurar Filipe Gouveia

O presidente da SAD do Vilafranquense Henrique Sereno manifestou o interesse em renovar o contrato com Filipe Gouveia, depois de o treinador ter afirmado, no final do desafio com o Benfica B, que ainda não tinha sido abordado pelos responsáveis dos ribatejanos sobre a sua continuidade à frente da equipa.

"Estamos com o foco nestes últimos dois jogos, para tentar ainda subir na tabela, e só depois iremos falar com o treinador, pois interessa à SAD que ele continue", vincou a Record o presidente Henrique Sereno.





No final da partida com o Benfica B, Gouveia negou a existência de negociações para prolongar o vínculo."Não, da parte do Vilafranquense ainda ninguém falou comigo. Tenho contrato até final da época. Vou continuar a ser o mesmo profissional desde o 1º dia ao último. Se depois as pessoas falarem comigo vamos ver. Vamos aguardar", explicou, instado pelo nosso jornal.

Entretanto, Deyvison já não faz parte do plantel. Segundo apurámos, o central de 33 anos chegou a acordo com a SAD ribatejana para a rescisão do vínculo que durava até ao fim da presente época. O experiente defesa alinhou apenas em cinco jogos da 2ª Liga e uma da Taça de Portugal, totalizando 178 minutos.