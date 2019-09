SAD passa para colombianos

Luiz Andrade, presidente da SAD do Vilafranquense, informou que vão entrar novos investidores na SAD ribatejana, prometendo mais novidades durante esta semana.





Com a entrada de investidores colombianos, Luiz Andrade e alguns elementos da SAD vão ajudar na transição, durante a fase inicial, mas devem depois sair definitivamente.Recorde-se que o antigo administrador da SAD do Aves chegou à sociedade a 12 de setembro de 2018 e alcançou uma inédita promoção à 2ª Liga para a equipa de Vila Franca de Xira. Os problemas foram, sobretudo, no campo financeiro, com a equipa ribatejana a passar vários meses com salários em atraso em 2018/19.