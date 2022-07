Sambú tentou convencer Rui Borges frente ao Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reforço a caminho? Idrisa Sambú está a experiência no Vilafranquense e foi lançado por Rui Borges no teste de pré-temporada frente ao Trofense, que acabou com uma vitória dos ribatejanos, por 2-0. O extremo, de 24 anos, dividiu a formação entre Sporting e FC Porto e é internacional jovem por Portugal, tendo mesmo envergado a braçadeira de capitão. Contudo, ainda não conseguiu afirmar-se como sénior, tendo passado por Spartak Moscovo B (Rússia), Mouscron (Bélgica) e Gaz Metan (Roménia), onde fez 12 jogos (2 golos) na temporada passada.

Na partida de ontem, que a equipa de Rui Borges dominou de início a fim – os golos de Sangaré e Yohan Tavares deram justiça ao marcador –, também participou Juliano, médio de 23 anos que está a tentar agarrar um lugar no plantel ribatejano.