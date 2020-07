Samora Correia e Vilafranquense anunciam protocolo de cooperação

O Samora Correia anunciou esta quarta-feira a assinatura de um protocolo de cooperação com a SAD do Vilafranquense, algo que já chegou a acontecer no passado recente.





"A parceria agora oficializada, abrange, entre outros aspetos, a cedência de instalações, apoio clínico e intercâmbio de atletas. Deste modo a equipa profissional da União Desportiva Vilafranquense SAD irá fazer já grande parte da sua preparação para a participação na próxima edição da Liga Pro no Complexo Desportivo da Murteira", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema do concelho de Benavente que disputa os distritais da AF Santarém, que refere também "treinos à porta fechada" a pensar no bem-estar dos atletas, funcionários e dirigentes.Os treinos do Vilafranquense desta pré-temporada, agora orientado por Quim Machado, ocorrerão entre o Campo do Cevadeiro (Vila Franca de Xira), Campo da Murteira (Samora Correia) e o Complexo Desportivo de Rio Maior.