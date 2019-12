Sereno assume presidência da SAD: «O Vilafranquense tem muito potencial para crescer»

Henrique Sereno é o novo presidente da SAD do Vilafranquense, sucedendo a Luiz Andrade no cargo. O antigo internacional português falou sobre a nova experiência no futebol.





"Sentimos que o Vilafranquense tem muito potencial para crescer. Queremos criar uma boa estrutura e potenciar o clube ao máximo. Para já, regularizámos os salários de toda a gente, plantel, equipa técnica e todos os restantes funcionários da SAD. A partir daqui uma nova era vai começar", vincou em declarações transcritas no Facebook dos ribatejanos.Em nome dos jogadores do Vilafranquense, Tiago Mota atestou confiança à nova gerência, já depois de o plantel ter assumido três meses de salários em atraso . "Atribuímos todos os créditos à nova administração da SAD pela celeridade com que resolveram a situação. Sempre fomos um grupo unido e empenhado e agora mais ainda por que podemos continuar a fazer aquilo que mais gostamos com a cabeça limpa e tranquila", reiterou um dos capitães da equipa de Vila Franca de Xira.