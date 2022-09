Sílvio apresentado no Vilafranquense: «Notei que me queriam muito e eu aceitei sem pensar duas vezes»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@udvilafranquense)

Sílvio foi esta quinta-feira confirmado como reforço do Vilafranquense, tal comonoticiou. O internacional português, de 34 anos, era um jogador livre desde que findou o contrato com o Vitória de Guimarães e mostrou-se contente pela nova experiência."É um sentimento bom. Estou feliz por estar aqui no Vilafranquense, quero dar continuidade à minha carreira e estou pronto para ser mais um a ajudar o clube nos seus objetivos", começou por dizer aos meios de comunicação dos ribatejanos, frisando que foi contactado por duas pessoas do Vilafranquense."Contactaram-me aqui. Tenho aqui um grande amigo que é o Ricardo Chaves que é o treinador-adjunto. Fui contactado também pelo presidente, o [Henrique] Sereno. Notei que me queriam muito e eu aceitei sem pensar duas vezes. Sou natural de Lisboa e este é um clube perto [da cidade]. Estou muito feliz por vir para o Vilafranquense e quero muito ajudar o clube nos objetivos", acrescentou o defesa português."Já joguei em alguns campeonatos. Posso trazer qualidade, experiência, ser uma voz no balneário, dentro e fora do campo. É o que posso trazer ao clube"."Que nos apoiem sempre, nos bons e maus momentos porque, certamente durante a época acontecerão bons e maus momentos. O que posso prometer é muito trabalho e profissionalismo da minha parte e da parte do grupo, que reparei que é um grupo trabalhador e humilde."