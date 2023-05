Sílvio pendura as chuteiras este domingo aos 35 anos. O internacional português foi titular e capitão pelo Vilafranquense na receção ao BSAD , em Rio Maior, a contar para a 34ª e última jornada da Liga Sabseg.O defesa luso chegou esta época aos ribatejanos e cumpriu 18 encontros oficiais pela formação oriunda de Vila Franca de Xira. O campeão nacional em três ocasiões notabilizou-se ao serviço de Benfica, At. Madrid, Rio Ave ou Sp. Braga.Este domingo marca também o fim da União Desportiva Vilafranquense SAD nas ligas profissionais. A partir de 2023/24, a licença irá ser utilizada pelo Aves, com os ribatejanos a voltarem a competir com uma equipa sénior pelo clube, na 3ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.