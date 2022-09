Sílvio preferiu o Vilafranquense e já treina no Cevadeiro

Sílvio irá lutar por um lugar no 11 de Rui Borges com Léo Alaba, titular nas quatro partidas da Liga SABSEG até agora, e também ele reforço. O brasileiro, de 23 anos, chegou esta época do São Joseense.

O internacional português Sílvio é o último reforço do Vilafranquense no mercado de transferências de verão. O lateral-direito esteve com um pé no BSAD mas optou por rumar a Vila Fanca de Xira.O defesa experiente, de 34 anos, era um jogador livre desde que havia findado a ligação de quatro temporadas ao V. Guimarães.Esta quinta-feira já treinou no Campo do Cevadeiro com os novos companheiros e às ordens do técnico Rui Borges.Em sentido inverso, quem está de saída é Bruno Sousa. O jogador contratado em 2021 pelos ribatejanos ainda não se estreou esta época depois de na última ter cumprida os últimos seis meses emprestado à Oliveirense.