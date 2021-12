Simão Júnior e Jaquité vão estar na CAN e desfalcam Vilafranquense

O treinador Filipe Gouveia conta com duas baixas de peso para as próximas semanas. Simão Júnior e João Jaquité foram chamados pela Guiné-Bissau para a CAN (Taça das Nações Africanas) e vão falhar, pelo menos, os próximos três encontros do Vilafranquense: diante do Casa Pia (na segunda-feira), frente ao Trofense (8 de janeiro) e ante o Penafiel (16 de janeiro).A Guiné-Bissau estreia-se na prova que terá lugar nos Camarões frente ao Sudão, a 11 de janeiro. Depois, os djurtus medem ainda forças diante de Egito (dia 15) e Nigéria (dia 19).No caso de ficarem nas duas primeiras posições do grupo da Taça das Nações Africanas, a Guiné-Bissau apura-se diretamente para os oitavos-de-final da competição.