Simão Júnior e Wagner foram as caras novas no treino desta terça-feira do Vilafranquense. O central, de 22 anos, cedido pelo Estoril e o extremo, de 34 anos, ex-Penafiel, já se exercitaram às ordens do técnico Carlos Pinto no primeiro treino da equipa de Vila Franca de Xira depois do desaire na 1ª fase da Allianz Cup (0-3), ante o Arouca, no Municipal de Rio Maior.





Filipe Melo, médio que se prepara para ser reforço e que viu o embate in loco no último domingo, ainda não treinou no Campo do Cevadeiro.