Simão Júnior oficializado como reforço para a defesa do Vilafranquense

O Vilafranquense oficializou esta quarta-feira a contratação de Simão Júnior, por empréstimo do Estoril. O central internacional guineense vai vestir a camisola 77 da equipa de Vila Franca de Xira.





Simão Júnior, de 22 anos, findou contrato com o Cova da Piedade em junho e assinou pelos canarinhos, mas acabou agora por ser cedido com opção de compra aos ribatejanos orientados pelo técnico Carlos Pinto. O novo recruta do Vilafranquense vai batalhar pela posição de defesa-central com Bruno Rafael, Prince Mendy e Deyvison, um lugar que ainda será reforçado até ao final do presente mercado de transferências.Tal como Record noticiou , o reforço dos ribatejanos já treinou ontem no Campo do Cevadeiro na companhia do extremo brasileiro Wagner.