Sócios do Vilafranquense agendam recolha de assinaturas com objetivo de convocarem AG extraordinária

Os sócios da União Desportiva Vilafranquense agendaram uma recolha de assinaturas para o feriado da próxima terça-feira de forma a convocar uma assembleia-geral e obter esclarecimentos sobre a venda dos 10 por cento que pertenciam ao clube e que passaram para as mãos da empresa que detém, agora na totalidade, a Vilafranquense SAD."Apelamos à presença de todos os sócios da União Desportiva Vilafranquense, no dia 25 de Abril pelas 9 horas, no nosso Campo do Cevadeiro, de forma a obtermos as assinaturas necessárias para o agendamento de uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de: 1. Explicação cabal e totalmente transparente do negócio da venda da participação acionista na União Desportiva Vilafranquense Futebol, SAD por parte da Comissão Administrativa e da Comissão de Acompanhamento do negócio; 2. Apresentação, por parte da Comissão Administrativa do Plano para o futuro do Clube, nomeadamente para a modalidade de futebol. Contamos com todos e com a vossa presença com um adereço do nosso clube porque a União Desportiva Vilafranquense é dos sócios!", pode ler-se.Refira-se que há uma semana ficou conhecida a oficialização da transferência da equipa de futebol profissional afeta ao emblema de Vila Franca de Xira para a Vila das Aves, onde passará a atuar a partir da temporada 2023/24. Desde então, sucederam-se críticas à administração da SAD.