Stephane Sparagna já constitui opção para o encontro do Vilafranquense no reduto do Benfica B, agendado para domingo a partir das 15 horas, no Benfica Campus. O reforço ex-Boavista estava à espera de ser inscrito desde que havia sido apresentado a 19 de janeiro.





Assim sendo, apenas o recém-chegado Kikas não é opção para Filipe Moreira no embate da 19ª jornada da 2ª Liga.