Sparagna: «Muito satisfeito por continuar a jogar no Vilafranquense»

Stéphane Sparagna vai continuar no Vilafranquense até junho de 2021, tal como Record já havia adiantado. O central francês, de 25 anos, chegou em janeiro como jogador livre ao emblema de Vila Franca de Xira e viu agora a cláusula de opção acionada pela SAD ribatejana.





Em declarações ao Facebook do Vilafranquense, Sparagna não escondeu o seu contentamento. "Estou muito satisfeito por continuar a jogar no Vilafranquense. Só penso em ajudar a equipa a concretizar os objetivos ambicionados. O clube está bastante empenhado em realizar uma grande temporada, em construir uma boa equipa e eu estou desejoso por participar neste projeto", reiterou o defesa ex-Boavista, Auxerre e Marselha.Sparagna somou apenas duas presenças oficiais e um golo apontado, precisamente o da vitória do Vilafranquense ante o FC Porto B (3-2) , antes da interrupção das competições por causa da pandemia da Covid-19.