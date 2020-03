Sparagna: «Posso estar desempregado sem saber»

Stéphane Sparagna foi contratado pelo Vilafranquense em janeiro após deixar o Boavista, conta apenas duas presenças oficiais pelos ribatejanos e na última partida oficial, ante o FC Porto B (3-2), até se revelou decisivo ao apontar o golo da vitória. Agora, o central não como será o futuro.





"Voltaria a França com prazer caso venha a ter uma proposta. O meu contrato termina no fim da época e tenho uma época de opção mas face ao coronavírus não sei o que vai acontecer. Pelo que percebi, poderão prolongar os contratos por mais uma temporada. Não abordei isso com os meus representantes. Não sei se a competição será retomada, não sei como a situação vai evoluir. Não sei se tecnicamente já estou desempregado. Em Portugal não sabemos se nos vão pagar no final do mês, posso estar desempregado sem saber. Tendo em conta que é um caso de força maior tenho de perguntar rapidamente ao clube. Todos estão no mesmo patamar", revelou em declarações ao 'Chronos', um programa de desporto no Youtube.O futebolista, de 25 anos, traçou um cenário aos comentadores franceses sobre a situação em Portugal, vincando que "as ruas estão desertas" de forma a fugir ao contágio da pandemia do novo coronavírus. "Toda a gente respeita a distância de um metro. As medidas são restritas e bem aplicadas, mesmo havendo muita gente nos supermercados".