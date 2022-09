Suliman: «Foi importante para mim continuar a trabalhar com Rui Borges»

Easah Suliman foi o último reforço confirmado pelo Vilafranquense antes do fecho da janela de transferências de versão e garantiu estar "muito entusiasmado"."Obviamente que já sei algumas coisas sobre o clube, o treinador e o staff e é um bom começo da época e para a equipa. Estou ansioso por começar", começou por explicar o jogador emprestado pelo V. Guimarães aos meios de comunicação dos ribatejanos, garantindo que Rui Borges, que havia sido seu técnico em 2021/22 no Nacional, foi peça importante na escolha da equipa."Sim, de certeza. Estive com o treinador e o staff na última temporada. Gostei de lá estar [no Nacional]. Aprendi bastante, foi importante esta época o continuar para mim, pessoalmente, a trabalhar com ele outra vez", revelou o central inglês de 24 anos.Suliman frisou que o ambiente com que se deparou em Vila Franca de Xira é bom, até fruto do segundo lugar até ao momento na Liga Sabseg."Obviamente, o ambiente é muito bom, especialmente com a vitória [frente ao FC Porto B], todos estão motivados. São acolhedores. Estou preparado para os receber como deve ser e começar a treinar e estar com a equipa", acrescentou, dando conta daquilo que pode oferecer ao Vilafranquense."Sou um jogador que dá sempre 100 por cento nos treinos e jogos. Pessoalmente, sou um jogador que procura sempre evoluir, que quer ajudar a equipa ao máximo possível. É isso que podem esperar de mim. Alguém que adora defender. Como defesa-central, quero não sofrer qualquer golo e ajudar a equipa no geral", constatou o novo número 16 às ordens de Rui Borges.Suliman foi o 17º e último reforço de Rui Borges no mercado de verão. O Vilafranquense apresentou como reforços: Fábio Duarte (ex-Benfica), Trigueira (ex-Tondela), Bruno Almeida (ex-V. Setúbal), Léo Alaba (ex-São Joseense), Sílvio (ex-V. Guimarães), Anthony Correia (ex-E. Amadora), Kike Hermoso (ex-Betis), Junior Franco (sem clube), Zimbabwé (ex-Rio Ave), Ricardo Dias (ex-Académica), Bernardo Martins (ex-P. Ferreira, emprestado em 2022/23 ao Vilafranquense), Luís Silva (ex-Varzim), Edson Farias (ex-Penafiel), João Mário (ex-Ac. Viseu), Idrisa Sambu (ex-Gaz Metan) e Leandro Tipote (ex-E. Amadora).