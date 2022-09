Suliman reforça Vilafranquense por empréstimo do V. Guimarães

Easah Suliman reforça o Vilafranquense por empréstimo do V. Guimarães durante uma temporada. O central inglês, de 24 anos, tem contrato com os vimaranenses até 2024 mas na última temporada também atuou na Liga Sabseg, por empréstimo.Em 2021/22, Suliman esteve na Madeira, ao serviço do Nacional, onde cumpriu 21 jogos oficiais.Desta feita, irá ser mais um reforço às ordens de Rui Borges e numa equipa que por esta altura figura no segundo posto da Liga Sabseg. O central formado no Aston Villa vai concorrer pelo lugar com Gabriel Pereira, Anthony Correia, Kike Hermoso, Thiago Freitas e Bruno Almeida.Em Vila Franca de Xira reencontra Rui Borges que o orientou no Nacional.