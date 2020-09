Tarcísio: «A nossa preparação foi muito boa, fizemos uma pré-época de dois meses»

Tarcísio realizou um balanço da atual pré-temporada ao serviço do Vilafranquense. O futebol brasileiro, de 26 anos, considerou que a "preparação foi muito boa" depois de a ter começado há quase dois meses, a 8 de julho.





"Fizemos uma boa pré-temporada, de dois meses. A nossa equipa está bem forte em todos os aspetos. Tivemos vários jogos particulares e tenho a certeza que a nossa equipa está pronta para a estreia", vincou o extremo em declarações ao blogue 'Juliano Rodrigues', projetando o embate com o Benfica B, agendado para domingo, no Benfica Campus, a contar para a primeira da Segunda Liga.Depois de o segundo escalão do futebol nacional ter sido cancelada em 2019/20 por conta da pandemia, Tarcísio vê com bons olhos o regresso da competição, parada desde março. "O regresso do campeonato é muito importante. É bom fazermos o que mais gostamos que é dar alegrias aos familiares e aos adeptos que nos acompanham. Espero que esta temporada seja de muitas vitórias e que o Vilafranquense consiga alcançar os objetivos no final da época", reiterou o ex-Náutico.Na primeira temporada na Europa e também ao serviço do Vilafranquense, em 2019/20, o extremo que também pode alinhar como lateral-direito cumpriu seis jogos oficiais.O saldo da pré-temporada da equipa de Quim Machado é positivo: vitórias ante Varzim (1-0), Belenenses SAD (2-1) e Farense (2-1); dois empates com Ac. Viseu (0-0) e Académica (0-0) e uma derrota com o Estoril (4-3).