Tarcísio chegou ao Vilafranquense como extremo mas já jogou como lateral-direito, mostrando polivalência. "Sinto-me mais à vontade como extremo, mas a equipa precisou de mim noutra posição e coloquei-me de imediato à disposição do treinador", disse a Record o brasileiro, de 25 anos. Com contrato até 2021, o jogador vive com preocupação esta pandemia de Covid-19.





"A minha mulher esteve comigo mas regressou ao Brasil. Estou preocupado... Qualquer um pode apanhar este vírus e, por isso, digo a todas as pessoas para não saírem de casa."