Tarcísio: «Está a ser importante e marcante, é a primeira vez que jogo fora do meu país»

Tarcísio é jogador do Vilafranquense desde a última temporada e na época de estreia pela formação de Vila Franca de Xira cumpriu seis jogos oficiais, ora como avançado ora como lateral-direito. O brasileiro ex-Náutico explicou como têm corrido os primeiros meses fora do país-natal.





"Está a ser importante e marcante, é a primeira vez que jogo fora do meu país. Sinto-me realizado a jogar na Europa que é o sonho de todas as crianças, assim como todos os jogadores também o querem. Consegui realizar esse sonho mas há mais objetivos ainda a serem alcançados", vincou o jogador de 26 anos em declarações ao programa 'Bom Dia Amizade', sublinhando que a interrupção das provas por causa da Covid-19 ajudou a voltar a casa."Estou há um ano em Portugal. Cheguei em 2019. A pandemia atrapalhou um pouco mas já era tempo de ter férias, em Delmiro Gouveia [estado de Alagoas]. Aproveitei e vim a casa ver a família", explicou Tarcísio que tem contrato com o Vilafranquense até junho de 2021."Comecei a jogar ainda dava os primeiros passos. O meu pai levou-me sempre aos campos para assistir aos jogos. Desde aí que começou a minha vontade de ser jogador de futebol. Morava perto de um campo de futebol, perto do Palmeirão. Morei ali desde os primeiros anos de vida.""Comecei a jogar os campeonatos na região de Maceió. Aos 15 anos, o meu tio que mora em São Paulo e que foi profissional de futebol, tem por lá uma escola de futebol e chamou-me para começar na formação. Como profissional, comecei no Canindé, em Sergipe. No CEO começou a minha história. No Canindé a passagem foi rápida. No CEO fiz o primeiro golo como profissional e foram surgindo outras oportunidades.""Quero chegar a equipas de grande expressão na Europa. Todos os jogadores querem jogar no Real Madrid e no Barcelona. Eu não sou diferente. Quero jogar em equipas desse nível. Se Deus quiser vou conseguir.""Tive o privilégio de jogar com alguns, seja contra ou a favor. O futebol proporciona vários momentos. Joguei ao lado do Jorge Henrique que foi campeão do Mundo pelo Corinthians, joguei com o Paulo Sérgio que tem grandes histórias no Palmeiras. Na Europa, fizemos um jogo particular contra o Sporting, em Portugal. Nesse jogo, defrontei o Bruno Fernandes que agora está no Manchester United além de outros grandes jogadores de várias seleções e clubes grandes. Nunca vi o Neymar mas quem sabe um dia o veja. Na Europa, tudo é perto e é fácil um dia enfrentarmos grandes craques."