Tarcísio falou ao blogue brasileiro Juliano Rodrigues, da terra natal, Delmiro Gouveia, para dar conta da satisfação pelo regresso aos treinos no Vilafranquense.





“Estou a sentir-me muito feliz por poder voltar a trabalhar. Estava com saudades do dia a dia no clube, dos treinos e do contacto com a bola e das brincadeiras com os meus colegas no balneário”, afirmou o avançado canarinho, de 26 anos, lembrando que a equipa tem tido “todos os cuidados devido à Covid-19”.