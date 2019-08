Tarcísio Martins é reforço do Vilafranquense para as próximas duas temporadas. O avançado brasileiro de 25 anos tinha contrato até dezembro rescindiu amigavelmente com o Náutico, da Série C canarinha, e já viajou para Portugal para se integrar às ordens do agora novo treinador, Filipe Moreira.





O jogador que alinhou ainda no país-natal por Campinense, Decisão ou Canindé esteve próximo de se estrear na segunda divisão do campeonato estadual e vai agora ser mais um concorrente para a já preenchida frente de ataque. Tarcísio irá concorrer com João Vieira, Tocantins, Leandro Souza, Hinestroza, Wilson Santos e Silas por um lugar na dianteira depois de Leandro Antunes, contratado ao Sp. Braga, já ter sido entretanto emprestado ao Marinhense