Tiago Martins: «A paragem não significa férias»

Tiago Martins regressou ao Vilafranquense em março depois de duas temporadas e meia ao serviço do V. Guimarães. O guarda-redes português, de 21 anos, foi titular na vitória ante o FC Porto (3-2), o último jogo dos ribatejanos antes da paragem competitiva. Agora, o camisola 30 explicou o que tem feito, evitando o contágio do novo coronavírus.





"Esta paragem não significa férias. Tenho aproveitado para treinar, para estar com a minha família porque durante a época desportiva não é fácil. Tenho aproveitado para ver filmes e séries. Não é uma altura fácil. Tenho a certeza que todos juntos vamos conseguir dar a volta à situação. Vamos proteger-nos. Fiquem em casa!", reiterou o guardião numa mensagem em vídeo partilhado pelo Vilafranquense no Facebook oficial.Tiago Martins conta apenas uma presença oficial pelos ribatejanos na temporada. Antes, havia disputado 14 jogos oficiais pelo V. Guimarães B no Campeonato de Portugal também em 2019/20. O jovem jogador formado no Ginásio Tavira, Belenenses, Olhanense e FC Porto já havia representado o Vilafranquense na época 2016/17.