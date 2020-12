Tiago Martins, guarda-redes do Vilafranquense, sofreu cinco golos do Benfica no Estádio da Luz e após o encontro considerou o "resultado bastante pesado".





"Acabou por ser um resultado bastante pesado. Entrámos bem no jogo, mas sofremos três golos em 15 minutos. A equipa não deixa de estar de parabéns pela 2.ª parte que fez. Agora é levantar a cabeça e continuar a dar tudo até ao fim da época porque acho que ainda vêm muitas coisas boas. Tivemos três jogos em duas semanas, o que acaba por ser muito complicado. O Benfica também é uma grande equipa em Portugal, a nível europeu e nível mundial...", afirmou o guardião de 22 anos, à TVI 24.