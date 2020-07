Tiago Martins fica em Vila Franca de Xira e assina por dois anos

Tiago Martins vai continuar a representar o Vilafranquense. O jovem guarda-redes português, de 21 anos, vinculou-se ao emblema de Vila Franca de Xira até junho de 2022 já depois de ter findado o contrato que o ligava aos ribatejanos, no final de junho último.





"É um orgulho muito grande voltar a vestir as cores desta camisola, do União. Estou muito feliz e orgulhoso por ter renovado com este grande clube. Estou bastante satisfeito em cá estar porque há potencial neste clube e no plantel. Sou mais um jogador para trabalhar e ajudar a alcançar os objetivos coletivos", reiterou o guardião em declarações no Facebook do emblema que vai disputar a segunda temporada consecutiva na Segunda Liga.Tiago Martins vai ter, pelo menos, a concorrência de Maringá pela baliza depois de o brasileiro ter recuperado totalmente da intervenção cirúrgica à mão direita. Rodrigo Josviaki deixou o clube ao passo que Filipe Semedo deve ser cedido para amealhar minutos de competição, estando em aberto a vaga para a entrada de mais um guarda-redes no plantel às ordens de Quim Machado.O guardião que agora renovou cumpre a segunda passagem pelo clube. Na primeira, em 2016/17, realizou 27 jogos oficiais, deixando o clube ao fim de uma época para se vincular ao V. Guimarães, onde alinhou essencialmente pela equipa B vitoriana. Regressaria em março a Vila Franca de Xira cumprindo apenas um jogo, precisamente o último antes da paragem forçada das competições por conta da pandemia do coronavírus.O futebolista algarvio formou-se no Ginásio Tavira, Olhanense, Padroense, FC Porto e Belenenses até aterrar no Cevadeiro em 2016.