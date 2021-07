Tiago Martins não fica no plantel: «Isto não é um adeus, é um até já»

Tiago Martins não vai integrar o plantel do Vilafranquense 2021/22. O guarda-redes português, de apenas 22 anos, despediu-se nas redes sociais e promete se trata de um "até já".





"Chegou a hora de me despedir de um clube pela qual tenho um carinho enorme, vou de consciência limpa pois sei que dei tudo e mais alguma coisa por este clube e pelos unionistas. Uma palavra de agradecimento a todos os meus colegas, treinadores e staff que ajudaram no meu crescimento enquanto jogador e ser humano. Fica aqui mais um adepto, e desejo todo o sucesso ao clube.Isto não é um adeus, é um até já... Um abraço a toda a família unionista", referiu o jogador que em 2020 regressou aos ribatejanos após se ter estreado na época 2016/17, com apenas 18 anos, no Campeonato de Portugal.Em 2020/21, Tiago Martins cumpriu 17 jogos oficiais em que sofreu 24 golos.Recorde-se que o Vilafranquense tem dois reforços já assegurados para a balizar: Adriano Facchini (ex-Cova da Piedade) e Luís Ribeiro (ex-Penafiel).