Tiago Martins regressa ao Vilafranquense e assina até final da temporada

Tiago Martins é um reforço de última hora em Vila Franca de Xira. O jovem guarda-redes português de 21 anos regressa aos ribatejanos que já havia representado na temporada 2016/17 (no Campeonato de Portugal) para assinar até ao final da temporada. Agora vai fazer concorrência a Rodrigo Josviaki e Filipe Semedo.





Martins rescindiu com o V. Guimarães para ingressar no clube da 2ª Liga. Esta época contava com 14 partidas oficiais, todas pela equipa B vimaranense. Foi na cidade-berço que o jovem guardião esteve sempre desde que saiu do Vilafranquense em 2017, mas sem nunca conseguir estrear-se pela primeira equipa.

O guardião integra o plantel às ordens de Armando Evangelista face à lesão prolongada de Maringá, brasileiro que defendeu as redes do Vilafranquense e que foi operado à mão direita."É sempre bom voltar a um clube que eu conheço. Sinto-me bem aqui, sinto-me em casa. A verdade é que voltei pelo azar de outro guarda-redes mas não deixo de estar feliz por voltar. Venho para cá com uma motivação muito grande. Quero acabar a temporada a jogar", reiterou o guarda-redes que iniciou a formação no Ginásio Tavira e acabou no FC Porto e Belenenses.