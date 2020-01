Tiago Mota pendura chuteiras e integra equipa técnica do Vilafranquense

A primeira novidade de 2020 no Vilafranquense passa pela retirada de Tiago Mota. O médio português de 34 anos foi um dos obreiros da subida inédita do clube de Vila Franca de Xira à 2ª Liga na temporada 2018/19, que agora se retira dos relvados.





Pela formação ribatejana, Mota cumpriu 19 partidas oficiais, todas na derradeira temporada em que acabou a jogar na posição de defesa-central. Em 2019/20, aquele que era um dos capitães de equipa acabou por não ser inscrito já que recuperava de lesão prolongada. Agora, Tiago Mota vai integrar a equipa do técnico Filipe Moreira no Vilafranquense.O experiente futebolista cumpriu a maior parte da carreira com a camisola do Oriental (oito temporadas). Começou a carreira sénior no Loures e depois passou ainda por Oeiras, Atlético, Nea Salamis (Chipre) e Atlético Malveira, até colocar um ponto final no Vilafranquense.