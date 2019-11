Tocantins: «Estava com saudades de marcar a um clube de 1ª Liga»

Gustavo Tocantins saltou do banco este sábado para garantir um empate ao Vilafranquense no jogo-treino frente ao Belenenses SAD (1-1) no Estádio Nacional. O avançado brasileiro que em Portugal também representou o Estoril acredita que, a partir de agora, poderá ter mais oportunidades com a camisola dos ribatejanos.





"Acredito que depois deste golo, contra uma equipa de Primeira Liga, que possa ter mais oportunidades. Já joguei na Primeira Liga, estava com saudades de marcar contra um clube de Primeira Liga. Independentemente de ter sido um jogo particular, é sempre importante marcar golos. Respeito o meu treinador e os meus companheiros de equipa, mas quero sempre estar entre os titulares. É este o meu pensamento. Todos os jogadores querem estar dentro de campo a ajudar a equipa. Estou realmente muito feliz por ter marcado", vincou o dianteiro de 23 anos citado pela assessoria de imprensa.Tocantins conta um golo oficial esta temporada em seis presenças (apenas duas como titular) e ressalvou estar "muito feliz com o golo" numa partida que atestou a qualidade do Vilafranquense. "Foi um golo importante, o golo do empate. Jogos como esse, contra equipas da Primeira Liga, mostram o valor da nossa equipa. Mostra que nós temos um grande equipa. Estou muito feliz em ter marcado o golo no Jamor que foi o palco da nossa final", declarou o jogador que participou na subida inédita dos ribatejanos à 2ª Liga em 2018/19.