Tocantins: «Foi um golo muito importante, foi um alívio pela maneira que aconteceu»

Gustavo Tocantins saltou do banco para fazer o golo de uma vitória aos 90’, frente à Oliveirense, que tirou o Vilafranquense da zona de despromoção.





"Foi um golo muito importante, foi um alívio pela maneira que aconteceu. Fizemos o 2-0, a Oliveirense empatou e tive a oportunidade de fazer o golo da vitória. Exalto os meus companheiros porque todos nos dedicamos bastante para conseguir a vitória", vincou o avançado brasileiro à sua assessoria de comunicação sobre a estreia a marcar.Um dos obreiros da subida inédita de divisão dos ribatejanos quer agora "progredir no campeonato"."Queremos conseguir o maior número de pontos possível para que possamos atingir os objetivos. Só com muita luta, trabalho e com Deus na frente é que vamos conseguir", frisou o jogador de 23 anos que conta cinco jogos oficiais.