O avançado Gustavo Tocantins termina contrato com o Vilafranquense no final da época mas garante que, neste momento, não está preocupado com isso. "Os empresários estão a tratar do meu futuro. Neste momento estou 100 por cento concentrado no Vilafranquense, clube ao qual estou muito grato", explica o brasileiro, de 24 anos, autor de dois golos em 18 jogos na 2ª Liga.





Tocantins deixa um apelo no combate à pandemia: "Temos de cuidar uns dos outros e ajudar as pessoas que têm mais riscos, como os idosos."