Tocantins: «Para mim que sou hiperativo, estar com a malta faz-me falta»

Gustavo Tocantins conta duas meias temporadas ao serviço do Vilafranquense onde ajudou a alcançar um capítulo histórico na vida do clube fundado em 1957. O avançado brasileiro ofereceu o cunho pessoal na temporada passada para ajudar a equipa a alcançar uma inédita presença dos ribatejanos na 2ª Liga e vincou a felicidade que tem em jogar pela formação de Vila Franca de Xira.





"Estou em Portugal há quatro anos e sou muito feliz, estou no Vilafranquense há um e estou muito feliz por esta oportunidade. Fiz história a época passada com a subida de divisão. Esta época estamos com uma equipa de alta qualidade, espero estar a dar alegrias a todos os adeptos. Estamos a evoluir. Estou muito grato a tudo o que o Vilafranquense fez na minha vida. Tenho a certeza que não só eu mas todos os meus colegas de equipa, equipa técnica, estrutura e adeptos têm o orgulho de vestir a camisola do União", garantiu em declarações à página da SAD do Vilafranquense o jogador que finda contrato no final da presente temporada."Não está a ser fácil. Temos tido suporte de toda a equipa técnica. Não têm falhado em nada connosco. O clube está a fazer de tudo para o bem-estar dos atletas. Para mim que sou muito hiperativo e gosto de estar perto da malta, não só para treinar para colocar a conversa em dia, está a fazer muita falta. Tenho a minha esposa em casa, a minha sogra, mas o futebol faz muita falta. É o que amo, é o dom que Deus me deu, é o meu sustento, é a forma de ajudar a minha família. Faz muita falta e espero voltar o mais rapidamente possível para que não só nós estejamos felizes mas também para todas as pessoas que amam o futebol. Em primeiro lugar está a saúde e só depois vem a diversão. Temos de abrir de coisas e Portugal foi um exemplo disso. Toda a gente fechou-se e ficou em quarentena. Hoje somos exemplo para o resto do Mundo."Estamos a fazer muito treino online e é importante para gozar com uns colegas meus que não têm uma cara bonita como a minha (risos). É preciso agradecer aquelas pessoas que estão a lutar pela vida de todas as pessoas que estão a sofrer com esta doença. Vamos apoiar e agradecer a todos os médicos, enfermeiros, autoridade e toda a gente que está na linha da frente. São muito importantes mas nós também somos. Fiquem em casa! Dessa forma, não estarão a salvar apenas a vossa vida mas também a vida de muita gente. "