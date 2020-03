Tocantins: «Vitória foi muito importante para nos dar mais confiança»

Gustavo Tocantins abriu o marcador diante do FC Porto B (3-2) naquele que foi o regresso às vitórias do Vilafranquense três jogos depois do triunfo ante o Sp. Covilhã. O avançado brasileiro enalteceu a importância dos três pontos.





"Sinto-me muito feliz e motivado pelo golo marcado mas o mais importante foram os três pontos e a dedicação de toda a equipa. Um golo importante contra um grande clube de Portugal deixa-me muito feliz. Agradeço a Deus a oportunidade, assim como o empenho de toda a minha equipa e da equipa técnica", frisou o dianteiro à sua assessoria de imprensa, sublinhando que os jogadores são "concentrados e focados para dar o nosso melhor"."Esta vitória foi muito importante para nos dar mais confiança e nos fazer evoluir cada mais vez no campeonato", reiterou o jogador de 24 anos que soma dois golos em 18 presenças esta temporada pelo Vilafranquense.