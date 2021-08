O Vilafranquense vai ficar privado de três jogadores na próxima paragem de seleções, que acontece depois do jogo com o Mafra, agendado para segunda-feira.





O Luxemburgo voltou a chamar o defesa Eric Veiga que aguarda pela estreia por aquele país europeu. A seleção europeia defronta o Azerbaijão e a Sérvia a contar para as eliminatórias de apuramento para o Campeonato do Mundo, a 1 e 4 de setembro. A 7 de setembro, joga-se um particular com o Qatar.Já os reforços Simão Júnior e João Jaquité foram convocados pela seleção da Guiné-Bissau. Também a contar para a qualificação para o Mundial de 2022, os guineenses defrontam a Guiné-Conacri (1 de setembro) e o Sudão do Sul (7 de setembro).