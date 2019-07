Os defesas Gonçalo Pimenta e André Pires rescindiram contrato com o Vilafranquense, bem como o avançado Ká Semedo (rumou ao Sertanense). Mas as mexidas não se ficam por aqui, pois Leandro Antunes, Igor Villela e Lucas Morelatto vão ser emprestados.





No plano desportivo, a equipa ribatejana venceu o Pinhalnovense (Série D do Campeonato de Portugal), por 4-3, em jogo de preparação realizado à porta fechada no Cevadeiro, com golos de China, Pepo, Filipe Oliveira e João Vieira. Refira-se ainda que o adjunto Ricardo Pedro demitiu-se por razões pessoais.