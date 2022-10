Trigueira está na parte final da recuperação

Pedro Trigueira já realizou corrida ligeira e está na parte final da recuperação a uma entorse na perna direita. O guarda-redes português, de 34 anos, lesionou-se em Faro, diante do Farense (2-1), em jogo da 7ª jornada da Liga Sabseg, a 18 de setembro.Desde então, o Vilafranquense tem apostado em Fábio Duarte para a baliza, também ele reforço dos ribatejanos em 2022/23, entrando na casa dos algarvios, ainda no primeiro tempo, para render o lesionado colega de posto.Nos cinco encontros completos sem Trigueira, a verdade é que a equipa de Vila Franca de Xira só ganhou um, ao Juventude de Évora, no prolongamento (2-3), a contar para a Taça de Portugal. Somou ainda um empate (1-1) como Nacional e derrotas com o Penafiel (0-1), Moreirense (3-0) e Académico de Viseu (1-3).Trigueira ficou ligado ao bom arranque da formação orientada por Rui Borges na temporada, somando-se uma derrota e cinco vitórias seguidas até à lesão no Estádio São Luís.