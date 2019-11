Ulisses Oliveira: «Foi um golo muito importante, o primeiro nunca esquecemos»

Ulisses Oliveira aterrou aos 30 anos no Vilafranquense onde está a cumprir a sua primeira época da carreira na Segunda Liga depois de ter chegado a Portugal em 2015 para jogar no Louletano. O médio, de 1,85 metros, falou sobre a vitória na casa do Académico de Viseu que o próprio ajudou a construir.





"Foi um golo muito importante. O primeiro nunca esquecemos. Havia feito um golo no amigável frente ao Amora, mas é diferente. É o primeiro golo num clube novo, numa competição nova. Foi importante também por abrir o marcador e ajudar na vitória. São três pontos fora de casa. Assim, respiramos um pouco na tabela", vincou em declarações à assessoria de imprensa acerca da estreia a marcar pelos ribatejanos. Em Leiria, Ulisses era médio-ofensivo mas o técnico Filipe Moreira tem apostado nele como o jogador mais recuado do miolo."Espero fazer mais golos. Mesmo jogando numa posição diferente, mais recuado, chego pouco à frente e quando chego, quero contribuir para ajudar a equipa, seja a assistir ou a marcar", vincou ainda o reforço ex-União de Leiria, que já conta nove presenças em 2019/20 pela equipa que se estreia na 2ª Liga.