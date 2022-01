Umaro Baldé emprestado ao Torreense até ao fim da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Umaro Baldé o mais recente jogador do Torreense, formação que atua na Liga 3, segundoapurou. O extremo português, de 22 anos, chega a Torres Vedras emprestado pelo Vilafranquense até ao final da temporada.O jogador foi contratado no início da temporada depois de três épocas a alinhar entre a equipa B e os sub-23 do Marítimo. Na formação, passou também por Tondela, Sacavenense, Sporting, Odivelas e CR Foot.No Vilafranquense, Baldé alinhou em 17 partidas oficiais em 2021/22.