Uta Arad quer Vítor Bruno

O Uta Arad, atual 9º classificado da 1ª liga romena, quer contratar o defesa-esquerdo Vítor Bruno. “Ele já jogou na Roménia ao serviço do Cluj, tem experiência e muitos jogos na 1ª Liga portuguesa. Agora está na 2ª Liga e tenho a certeza de que nos ajudaria. A Covid-19 veio influenciar as transferências, mas ainda não desistimos de contar com o jogador”, afirmou Laszlo Balint, técnico do Uta Arad, em declarações ao jornal ‘ProSport’.





Aos 31 anos, Vítor Bruno é dos jogadores mais utilizados no Vilafranquense e tem contrato até ao final desta temporada.