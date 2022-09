Vilafranquense: A equipa que joga sempre fora de casa não ganhava quatro jogos seguidos há mais de três anos

"Temos os pés assentes na terra". Nenê marcou o golo da vitória ao FC Porto B mas, do alto dos seus 39 anos, garantiu não ser altura para sonhar com algo mais do que aquilo que os todos foram projetando para 2022/23: fazer melhor do que na época anterior.Ora, em 2021/22, o Vilafranquense atingiu um inédito 12º lugar e acabou a Liga Sabseg na melhor classificação de sempre, desde que subiu pela primeira e única vez aos escalões profissionais, em 2019. Desde então, a equipa de Vila Franca de Xira, que em mais de três anos nunca fez um jogo na sua cidade para a 2ª Liga e se vê obrigada a jogar em Rio Maior, contam-se três épocas completas na segunda divisão nacional, estando a quarta em andamento.As obras no Campo do Cevadeiro, propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, não têm data marcada para arrancarem o que leva ao desespero dos adeptos unionistas, que querem ver de perto os seus ídolos e muitos não pretendem percorrer 50 quilómetros, a cada 15 dias, para assistir aos encontros em 'casa', no Municipal de Rio Maior.Esta temporada, Rui Borges sucedeu a Filipe Gouveia e, apesar do desaire inicial na casa do... líder Moreirense (1-0), o arranque não poderia ter sido melhor: em cinco jornadas, o Vilafranquense só perdeu mesmo a primeira (1-0), ganhando as quatro seguintes. Os 12 pontos amealhados até agora pulverizam qualquer dos pecúlios registados anteriormente.Em 2019/20, com Filipe Moreira, o homem que colocou o Vilafranquense nas ligas profissionais pela primeira vez, os unionistas contavam apenas três pontos em cinco rondas, no 17º posto. Em 2020/21, já com Quim Machado como treinador, foram quatro os pontos ganhos em 15 possíveis - no 15º posto da 2ª Liga. Já na temporada transata, Carlos Pinto arrancou a temporada mas só aguenta três jornadas (e um ponto para amostra). Sucedeu-lhe Filipe Gouveia que contava apenas dois pontos em 15 possíveis e o Vilafranquense figurava no último lugar da classificação.O panorama agora é bem diferente fruto das quatro vitórias de seguinte, ante Oliveira (2-1), Trofense (3-1), Feirense (1-0) e FC Porto (1-0). Até ganhar consecutivamente, assim, é histórico para os homens de Vila Franca de Xira. Até à presente época, o Vilafranquense não havia alcançado mais de duas vitórias seguidas na prova de regularidade. Em 2022/23, são já quatro e procura-se a quinta no próximo sábado, em Rio Maior, diante do Benfica B.Para encontrar tal sequência é preciso recuar até 2019, há mais de três anos. Na altura, com Filipe Moreira ao leme da equipa, o Vilafranquense 'engatou' cinco triunfos seguidos para sonhar com a subida no Campeonato de Portugal, então terceiro escalão do futebol português. Depois do empate no terreno do rival Alverca (1-1), os ribatejanos bateram consecutivamente Sintrense (2-0), Caldas (5-1), Torreense (2-1), Nogueirense (2-1) e Vizela (2-0). Na equipa titular figurava um homem que voltou ao clube esta temporada: Kelvin Zimbabwé, o único ligado às duas sequências de triunfos.O Vilafranquense agarra o segundo lugar na Liga Sabseg e vai superando as expectativas. Será possível sonhar com a subida?