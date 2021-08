Vilafranquense aceitou demissão do treinador Carlos Pinto

O Vilafranquense anunciou esta segunda-feira que aceitou o pedido de demissão do treinador Carlos Pinto requerida por "motivos pessoais" segundo os ribatejanos.





"A União Desportiva Vilafranquense - Futebol, SAD informa que a pedido do Treinador Carlos Pinto aceitou a sua demissão, motivado por assuntos pessoais, após a solicitação cordial a Administração da UDV SAD aceitou o seu pedido. A União Desportiva Vilafranquense - Futebol, SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador Carlos Pinto e à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais do emblema de Vila Franca de Xira.Carlos Pinto saiu com apenas um ponto ao cabo de três jornadas na Liga Sabseg, após derrotas com Penafiel (0-1) e Nacional (4-0) e um empate com o Sp. Covilhã (1-1).O técnico, de 48 anos, foi admitido como técnico em março , sucedendo no cargo a João Tralhão. Não evitou a descida na 2ª Liga mas acabou por continuar como treinador do Vilafranquense depois do convite aos ribatejanos para permanecer na divisão por troca com o Cova da Piedade.Ao todo, orientou a equipa em 16 jogos oficiais, alcançando duas vitórias, quatro empates e 10 derrotas.