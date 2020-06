Vilafranquense aciona época de opção e André Ceitil fica até 2021

Agora é oficial: André Ceitil fica no Vilafranquense até junho de 2021. O médio português assinou em janeiro último até ao final da presente época com uma outra temporada de opção que foi agora acionada.





Ceitil chegou a Vila Franca de Xira em janeiro último depois de se desvincular dos romenos do Universitatea Cluj. O futebolista, de 25 anos, cumpriu seis jogos oficiais até a 2ª Liga ser interrompida, sendo que os quatro últimos fê-los na condição de titular.Na página de Facebook da SAD ribatejana, o filho, sobrinho e neto dos ex-jogadores vilafranquenses Rui Ceitil, José Ceitil e Carlos Ceitil, respetivamente, mostrou-se contente por poder continuar no clube. "Estou muito feliz por poder continuar a envergar esta camisola. Como toda a gente sabe e já o disse várias vezes, por questões familiares, este clube sempre me disse muito e é um orgulho poder continuar a representá-lo", explicou o futebolista que também já passou por Cova da Piedade, Leixões, Farense e Sintrense.